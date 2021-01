Nieuwe zaak moet op eerste dag opnieuw sluiten

Het wijkteam van Merksem merkte tijdens een patrouille een nieuwe eetgelegenheid op in de Rerum Novarumlaan. De zaak bleek die dag voor het eerst geopend en werd aan een controle onderworpen.

De zaak bleek niet geldig geregistreerd, had geen toelating van het federaal agentschap voor de voedselveiligheid en was niet in orde met de brandveiligheid. De zaak werd meteen verzegeld in opdracht van de magistraat en zal aan een nieuwe controle onderworpen worden.