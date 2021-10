Nieuws Nieuwe zaakjes palmen de Stadsfeestzaal in: "Ze hebben kans op slagen"

Er is nieuw leven geblazen in enkele winkels in de Stadsfeestzaal op de Meir in Antwerpen. Ondernemers krijgen er de kans om in een eigen winkelruimte nieuwe producten, concepten en technologiën uit te testen. Om te ontdekken of ze al dan niet aanslaan. Levende labo's, zeg maar. Niet alleen een voordeel voor de ondernemers zelf, maar ook voor de stad en de shoppingcentra om leegstand van winkelpanden tegen te gaan.