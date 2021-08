Nieuwe zomershow van 'Antwerps' Witte Paard in Blankenberge

In Blankenberge is de nieuwe zomershow van Het Witte Paard in première gegaan. Voor het eerst sinds de coronacrisis begon, kan de revuetempel opnieuw de deuren openen, maar wel met een lagere bezetting. Acteurs Jacky Lafon en Patrick Onzia ruilen Antwerpen een hele zomer in voor 'showtime aan zee'. Het Witte Paard bestaat dit jaar 85 jaar en staat al even lang garant voor spectaculaire, internationale acts afgewisseld met sketches van eigen bodem. Bij de bezoekers zijn al jaar en dag veel Antwerpenaren. Zij zijn alvast enthousiast dat ze er opnieuw bij kunnen zijn. En ook backstage bij de artiesten heerst er grote opluchting.