Nieuws stadsgedicht aan gevel van de kathedraal (VIDEO)

De bekende tv-reeks De Fabeltjeskrant is vanaf nu ook een bioscoopfilm. De wereld van de sprekende dieren is helemaal opgefrist. Meneer De Uil en Bor De Wolf zijn nu in 3D-animatie te bewonderen. Bekende Vlaamse acteurs spraken de stemmen in. De film ging vanochtend feestelijk in première bij Kinepolis in Antwerpen.