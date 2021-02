Wist u dat er een Antwerpenaar bij de Italiaanse topclub Juventus voetbalt? Amper 18 is Koni De Winter en hij geldt als een echt toptalent. In de zomer van 2018 verhuisde De Winter van Zulte Waregem naar Turijn. Momenteel speelt hij daar voor het U19-team. Maar hij mocht al meetrainen met de eerste ploeg en in oktober zat hij zelfs al in de selectie voor het duel in de Champions League tegen Barcelona. De Winter is een middenvelder. Hij begon te voetballen bij de City Pirates. Daarna trok hij naar Lierse en Zulte Waregem. Nu bindt Juve hem dus langer aan de club met een contract tot 30 juni 2024. Foto Twitter Juventus