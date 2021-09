Media en Cultuur Night Of The Proms krijgt speciale editie voor zorgverleners

Dat de zorgverleners een moeilijke coronaperiode achter de rug hebben, hoeven we u niet meer te vertellen. Zij verdienen het om voor hun inzet beloond te worden, vinden ook verschillende Antwerpse ziekenhuizen. Zowel ZNA, als de GZA Ziekenhuizen en de Vlaamse regering organiseren voor alle zorgverleners en vrijwilligers een speciale editie van 'Night of The Proms', op 19 en 20 november. Via een crowdfunding kan iedereen een bijdrage doen om er een spectaculair feest van te maken.