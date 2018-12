Night of the Proms pakt uit met openluchteditie in Koksijde

De Night of the Proms pakt volgende zomer uit met een openluchteditie in Koksijde.



Het huwelijk tussen klassieke muziek en popmuziek wordt in ons land al sinds 1985 in het Sportpaleis georganiseerd. Dat is telkens in het najaar, maar nu komt er dus ook voor het eerst een zomereditie aan de Belgische kust in Koksijde. Welke artiesten er zullen optreden, is nog niet bekend. Maar het Antwerp Philharmonic Orchestra én John Miles zullen al zeker van de partij zijn.

(Foto : © Belga)