Nijlpaarden in de Zoo besmet met Covid-19

Niet alleen mensen kunnen positief testen op Corona. Dat is ook het geval voor dieren. Zo zijn in de Zoo zowaar de twee nijlpaarden besmet met Covid-19. Dat is bevestigd door het nationaal diergeneeskundig laboratorium Sciensano. Beide dieren vertonen, buiten een lopende neus, geen andere symptomen en stellen het goed. De dieren zitten in isolatie en de verzorgers nemen nog striktere veiligheidsmaatregelen.

Vorig jaar werden alle zoogdieren in ZOO Antwerpen ism Universiteit Antwerpen nog getest op het coronavirus en werd er geen COVID-19 gesignaleerd in de dierentuin. Het is dankzij de alertheid van dierenarts Francis dat dit nu gedetecteerd kon worden. De dieren zijn niet ziek en hebben altijd een vochtige neus. Dokter Francis: “Dit keer proestten ze wat snotjes uit, die ik uit voorzorg op bacteriën liet testen. Het resultaat was negatief. Maar gezien de actualiteit, nam ik toch de extra stap om de stalen ook op COVID-19 te laten testen, met dit uitzonderlijke resultaat. Naar mijn weten is dit de eerste keer bij deze diersoort. Wereldwijd is dit virus vooral gemeld bij mensapen en katachtigen.”

Onmiddellijk nam ZOO Antwerpen de nodige voorzorgsmaatregelen. Dokter Francis bevestigt: “De stalen werden naar het nationaal diergeneeskundig laboratorium Sciensano gestuurd voor een definitieve bevestiging. Het nijlpaardengebouw werd onmiddellijk afgesloten voor bezoekers en de verzorgers werden getest en bleken negatief. De veiligheidsmaatregelen werden aangescherpt. Buiten het dragen van mondmaskers en het ontsmetten van schoenen, dragen de medewerkers nu ook veiligheidsbrillen in het contact met de dieren en vermijden ze het contact met andere verzorgers en dieren.”

Het gebouw is afgesloten en de verzorgers hebben hun eigen bubbel. Nijlpaarden Hermien (41 jaar) en Imani (14,5 jaar) vertonen geen andere ziekteverschijnselen maar worden nauwlettend in het oog gehouden door hun verzorgers. De dieren zijn nu tijdelijk niet te zien voor de bezoekers. Het gebouw zal pas terug openen als de waarden van de tests opnieuw negatief zijn.



De oorzaak van de besmetting is niet gekend. De verzorgers hebben geen van allen recentelijk de ziekte doorlopen, ze hebben geen symptomen vertoond. Hebben ze het virus toch mogelijk asymptomatisch gedragen en onbewust overgedragen op de dieren? Onmogelijk te achterhalen. De verzorgers dragen nu extra beschermingsmateriaal, doen nu dagelijks een sneltest en volgen het coronaprotocol. Van zodra ze symptomen vertonen, gaan ze in thuisquarantaine en volgt een PCR-test. Net zoals bij iedereen momenteel.