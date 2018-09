Nijntje nu ook in het Antwerps door Robbe De Hert

Op 1 oktober verschijnt bij Uitgeverij Bornmeer 'bompa en bomma plois int Aantwaarps', het eerste boek over nijntje in een Belgische streektaal. De Antwerpse vertaling van 'opa en oma pluis' van kinderboekenschrijver Dick Bruna is van de hand van de Belgische filmregisseur Robbe de Hert.

Het boek is eerder onder meer vertaald in het Twents, Rotjeknors en Leis, en nu dus ook in het Antwerps. IUitgeverij Bornmeer heeft al meer dan 300.000 exemplaren van nijntje in diverse streektalen verkocht.

Kinderen leren nijntje vooral kennen doordat het aan hen wordt voorgelezen. Via de vertalingen van de boeken van Dick Bruna in streektalen kunnen ouders en grootouders nu in hun eigen dialect voorlezen aan de kleintjes.

Uit de Antwerpse versie:

Bompa plois en bomma plois diej zoage eur geire, nijn. Nijn kwam oek dikkels oep bezuuk, da vongde ze iel faain.

'Bompa en bomma plois int Aantwaarps' is te koop bij de boekhandel en bij Uitgeverij Bornmeer.

(Bron en foto : Uitgeverij Bornmeer)