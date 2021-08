De brandweer heeft vijf bewoners moeten evacueren na een garagebrand in Hoboken. Zaterdagavond is er brand ontstaan in een woning aan de Parijslaan, in Hoboken. De brand is ontstaan in de garage op de gelijkvloerse verdieping. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer moest de bewoners met een ladderwagen evacueren vanop de tweede verdieping. De moeder en haar vier kinderen raakten bevangen door de rook en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De garagebrand veroorzaakte veel rook- en roetschade. De brandweer had de brand snel onder controle maar de schade is toch aanzienlijk. De woning is tijdelijk onbewoonbaar.