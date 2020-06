Er is steeds nijpender tekort aan tandartsen in en rond Antwerpen. Veel oudere tandartsen hebben hun praktijk niet meer heropgestart na de corona-crisis, omdat de investeringen te groot zijn. Tegelijk komen er weinig nieuwe krachten bij. Wie zonder tandarts valt, heeft het moeilijk om een nieuwe te vinden. Want de agenda's van de meeste tandartsen staan overvol.