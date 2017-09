NMBS breidt fietsenstalling in station Kontich-Lint uit

De fietsenstalling aan de kant Lint in het station Kontich-Lint is uitgebreid met 120 fietsplaatsen. Er zijn ook 4 plaatsen voor bakfietsen. Door de uitbreiding kunnen de fietsende reizigers genieten van meer comfort en veiligheid. NMBS investeerde 88.000 euro in deze uitbreiding en comfortverhoging.

De werkzaamheden voor de fietsuitbreiding in het station Kontich-Lint vonden plaats in de maand augustus. In de overdekte fietsenstallingen is dankzij de uitbreiding nu plaats voor in totaal (kant Lint en kant Kontich samen) 596 fietsen en 4 bakfietsen.

Met het nieuwe vervoersplan vanaf 10 december 2017 zal het aanbod S-treinen vanuit Kontich-Lint op zaterdag worden uitgebreid van een uurdienst tot een halfuurdienst. NMBS wil zo tegemoet komen aan het drukkere reizigersverkeer op zaterdag en met halfuuraanbod meer shoppers overtuigen om voor de trein te kiezen.

Foto: Google Streetview