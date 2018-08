NMBS gaat suggesties station Noorderkempen bekijken

De NMBS mag de reizigers van het station Noorderkempen in Brecht niet meer in de kou laten staan. Dat zegt CD&V parlementslid Jef Van den Berg. Hij reageert daarmee op de aanhoudende problemen met de Beneluxtreinen. Hij stelt voor om meer pendeltreinen in te leggen vanuit Noorderkempen naar Antwerpen. Zodat reizigers een alternatief hebben voor wanneer een Beneluxtrein, niet of te laat opdaagt.