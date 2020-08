NMBS overweegt om fietsparkings betalend te maken

De verkeerswisselaar Antwerpen-West is terug opengesteld. De afbraakwerken van twee bruggen op Linkeroever werden afgerond op vier dagen tijd. Voorlopig rijdt het verkeer over twee rijstroken in elke rijrichting op de E17 ter hoogte van de Kennedytunnel. Vanaf donderdag zijn dat er drie. De vernieuwing van het drukke knooppunt vormt een belangrijk onderdeel van de Oosterweelwerken.