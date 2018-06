NMBS past dienstregeling aan in Antwerpen

Spoorwegmaatschappij NMBS past vanaf zondag 10 juni 2018 de dienstregeling van een aantal treinen aan.

In de regio Antwerpen zullen meer treinen de stations Wildert en Antwerpen-Noorderdokken bedienen, en er zal ook een extra trein vanuit Antwerpen vertrekken naar Brussels Airport-Zaventem. Dat meldt de NMBS maandag.

De IC-verbinding Charleroi-Zuid - Antwerpen-Centraal wordt vanaf 10 juni verlengd tot Antwerpen-Noorderdokken, zodat het station Antwerpen-Luchtbal een extra trein krijgt.

De twee L-treinen per uur die op de verbinding Puurs-Antwerpen-Essen rijden, zullen vanaf 10 juni enkele minuten vroeger vertrekken en in de andere richting enkele minuten worden verlaat. Het station Wildert zal voortaan op weekdagen door beide stoptreinen worden bediend, waardoor het treinaanbod er verdubbelt.Vanuit het station Antwerpen-Centraal zal 's ochtends om 7.15 uur een bijkomende trein vertrekken met aankomst om 7.49 uur in Brussels Airport-Zaventem. Die trein zal ook in Antwerpen-Berchem en Mechelen stoppen.De volledige dienstregeling is te raadplegen op de website en de app van de NMBS.

Foto: Belga