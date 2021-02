NMBS verdubbelt fietsparkeerplaatsen aan stations Heide en Kapellen

Treinreizigers kunnen voortaan gebruikmaken van de nieuwe overdekte fietsenstallingen aan het station van Heide. In totaal is er plaats voor meer dan 800 fietsen, wat bijna een verdubbeling is in vergelijking met de capaciteit van de vorige fietsenstallingen. Ook aan het station van Kapellen wordt het aantal fietsparkeerplaatsen verdubbeld. In mei 2021 start NMBS er met de bouw van een volledig nieuwe fietsenstalling, die in het najaar moet klaar zijn.

De nieuwe fietsenstallingen passen in de globale strategie van NMBS om het aantal fietsplaatsen de komende jaren fors uit te breiden én te vernieuwen. Steeds meer reizigers komen met de fiets naar het station. NMBS wil hen dat nog eenvoudiger maken, zodat ze in alle comfort de trein en fiets kunnen combineren.

Heide

Aan het station van Heide bevinden de twee nieuwe fietsenstallingen zich naast het stationsgebouw en ter hoogte van de Withoeflei. Dat is op dezelfde locatie dan de oude fietsenstallingen.

Er is in totaal plaats voor 834 fietsen, waaronder ook 40 grotere fietsen zoals elektrische fietsen of bakfietsen.

Kapellen

Aan het station van Kapellen komt aan de Koolkaai één grote overdekte fietsenstalling. Daarin zal plaats zijn voor 830 fietsen, waaronder 40 grotere fietsen zoals elektrische fietsen of bakfietsen. Een deel van de fietsenstalling zal volledig worden afgesloten, en enkel toegankelijk zijn met een MOBIB-kaart.

De werken voor de nieuwe fietsenstalling starten in mei 2021 en moeten in het najaar zijn afgerond. Tijdens de werken zullen reizigers gebruik kunnen maken van een tijdelijke fietsenstalling.

(bericht en foto : NMBS)