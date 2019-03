NMBS wil met 'Escape game' treinbestuurders vinden

Met een 'escape game', waarbij je moet ontsnappen uit een trein, nieuwe treinbestuurders vinden. Dat is de doelstelling van 'Escape Train', een evenement dat op zaterdag 6 april plaatsvindt in het station Antwerpen-Centraal.

De NMBS is dit jaar op zoek naar 360 nieuwe treinbestuurders. Wie zich op voorhand inschrijft (op www.nmbs.be/jobs, voorwaarde is diploma secundair onderwijs), kan op 6 april in Antwerpen deelnemen aan het ontsnappingsspel dat volledig in het teken staat van treinen besturen. 'Tijdens dit spel maken de kandidaten kennis met de job van treinbestuurder bij NMBS. Door in team allerlei raadsels en puzzels op te lossen in verband met het beroep van treinbestuurder, kraken ze uiteindelijk de code en kunnen ze uit de Escape Train 'ontsnappen' voor een bezoek aan de stuurpost van de trein', klinkt het.

Nadien kunnen de deelnemers nog een rit maken op een treinsimulator en hun vragen stellen aan echte treinbestuurders. Ze kunnen ook ter plaatse solliciteren.NMBS verwacht dit jaar in totaal meer dan 1.400 nieuwe medewerkers aan te werven. In februari was er al een 'meet & greet' op verschillende treinen om treinbegeleiders aan te trekken.