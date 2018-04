NMBS zoekt nog veel personeel

De NMBS zet vandaag een jobtrein in om collega's te zoeken, en dat voor het tweede jaar op een rij. Het spoorbedrijf zoekt dit jaar ongeveer 1.600 medewerkers, een stuk minder dan de 2.500 die de NMBS vorig jaar nodig had, toen een eerste jobtrein door het land reisde. Maar toch zijn nog steeds onder meer 320 treinbestuurders, 185 treinbegeleiders en zo'n 300 technici nodig om het spoorpersoneel te verjongen.

440 geïnteresseerden stappen zaterdag op in 15 stations en maken kennis met de jobkansen van de NMBS, en met NMBS-CEO Sophie Dutordoir. Iets meer dan de helft, zowat 285 kandidaten, hebben de eerste screening doorgemaakt en mogen instappen in een station in hun eigen regio. Als de kandidaten voldoende geïnformeerd zijn, stappen ze af en krijgen ze een gratis ticket naar huis.

Met de spoortrein wil de NMBS jonge medewerkers aanwerven. Die jonge medewerkers zijn nodig, want tegen 2025 zal de helft van de 32.000 spoormedewerkers met pensioen zijn. De trein stopt vanmiddag in station Antwerpen-Centraal.

