Tijdens hun patrouille betrapten leden van het snelleresponsteam een man die aan het inbreken was. Hij was via een automatische poort een garagecomplex binnengedrongen aan de Italiëlei. Bij controle van zijn rugzak vond de politie inbrekersmateriaal en een armband waarvan de herkomst nog onbekend is. De politie deed nazicht in de garage en daar leek het erop dat de verdachte fietstassen had doorzocht. De man van 41 jaar pleegde al eerder zo'n feiten. Hij is overgebracht naar het cellencomplex van de politie en mocht na verhoor beschikken.