Bart Peeters voegt nog maar eens drie concerten toe aan zijn reeks verjaardagsshows in de Lotto Arena.Dat brengt het totaal op 18.

De zanger uit Boechout maakt vandaag drie extra data in mei bekend voor concert 16, 17 en 18. Een absoluut record is dat... de show is dan ook ee bijzonder spektakel. Hoogtepunt is een 500-koppig koor