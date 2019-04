Nog 3 opvarenden in kliniek na crash op de Schelde

Het Antwerpse parket heeft de twee speedboten in beslag genomen, die vrijdag tegen hoge snelheid op elkaar botsten op de Schelde. Van de achttien Nederlandse opvarenden liggen er nog steeds drie in het ziekenhuis.



De andere slachtoffers zijn intussen teruggekeerd naar Nederland. Zij zullen op een later tijdstip uitgenodigd worden voor verhoor. Het parket kijkt intussen na of het bedrijf dat de boten ter beschikking stelde wel alle veiligheidsvoorwaarden heeft nageleefd. Of ze vooraf een veiligheidsbriefing hielden en er de nodige noodsignalen en reddingsvesten aan boord waren. Op vraag van het parket zijn de gecrashte boten intussen in beslag genomen. Nautische experten zullen er een deskundig onderzoek op uitvoeren.