Nog 4 op de 10 bouwbedrijven actief, Bouwunie roept op om bouw niet te laten stilvallen

De Bouwunie roept dinsdag in een mededeling op om de bouw niet te laten stilvallen door de coronamaatregelen. Nog maar vier op de tien bouwbedrijven zijn momenteel aan de slag en dat aantal zal de komende dagen nog zakken, zo blijkt uit een bevraging.

'Door gebrek aan materiaal en de verplichte afstandsmaatregelen dreigt de bouw compleet stil te vallen', waarschuwt Bouwunie. 'Minder dan de helft van de bedrijven die vorige week werkten, verwacht deze week nog aan de slag te kunnen blijven. Vorige week moest meer dan de helft van de bouwbedrijven al noodgedwongen zijn activiteit terugschroeven.

Ondertussen zijn nog maar vier op tien bouwbedrijven aan de slag.' De beroepsvereniging vraagt om de mogelijkheid tot werken in de bouw optimaal te ondersteunen. 'In 59 procent van de gevallen is het gebrek aan materiaal de voornaamste reden om de activiteiten te stoppen, voor 44 procent zijn de afstandsmaatregelen (social distancing) moeilijk na te leven. In beperktere mate kan er niet gewerkt worden wegens gebrek aan personeel of het stilleggen van de werven door de hoofdaannemer of bouwheer.'

Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie, zegt dat er met de nodige voorzorgsmaatregelen nog kon worden gewerkt. 'Op voorwaarde dat de veilige afstand van 1,5 meter te allen tijde gewaarborgd blijft, zowel op de werf als tijdens de verplaatsingen', klinkt het. 'Uit de bevraging blijkt dat 82 procent van de nog actieve bouwbedrijven maatregelen heeft genomen om nog aan de slag te kunnen blijven.' Waeytens rekent op een extra duwtje in de rug vanuit de overheden. 'De bouw mag niet volledig stilvallen. Een van de knelpunten is het vervoer van en naar de werf. Om veiligheid in transport te garanderen vragen we een financiële tussenkomst om bijkomende of grotere voertuigen te huren om collectief vervoer te vrijwaren. Dit is efficiënter dan individueel vervoer.' Bouwunie vraagt ook om de toevoer van materialen niet volledig te laten stilvallen.

(archieffoto Pixabay)