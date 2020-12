Nog altijd hinder door staking bij De Lijn

De staking van de vakbonden bij De Lijn blijft maar duren. Ook vandaag veroorzaakt ze nog steeds hinder, zij het eerder beperkt. Dat laat de openbaarvervoermaatschappij op haar website weten.

In de stad Antwerpen is 80 procent van de chauffeurs aan de slag. Zowel de bussen als de trams ondervinden weinig hinder.

De vakbonden bij De Lijn voeren al sinds maandag actie om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en hogere lonen te eisen voor het personeel van die dienst. Donderdag beslisten ze om hun acties voort te zetten. De vervoersmaatschappij adviseert reizigers om voor vertrek in de app of op de website te kijken of ritten wel of niet gereden worden. Via de haltepagina's kunnen reizigers dat zien.

Foto Belga