Ook vandaag wordt er opnieuw gestaakt in enkele LIDL winkels in het Antwerpse. 5 supermarkten houden de deuren gesloten. Het gaat om 2 Lidl-winkels in Deurne, 1 in Berchem, 1 in Schoten en 1 in Zwijndrecht. Deze blijven ook morgen nog dicht.