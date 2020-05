Nog amper glazen flesjes bij Coca-Cola Wilrijk door ... corona

De ouders in de schoolraad van het buitengewoon stedelijk onderwijs nemen collectief ontslag. Ze stappen uit de schoolraad, omdat ze zich vergeten voelen. Het is een noodkreet. Want hun mindervalide kinderen kunnen niet of amper terecht in de noodopvang op school. Erger nog is dat ze zes maanden geen therapie krijgen. En die is voor de kinderen van levensbelang.