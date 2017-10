Nog één extra nacht werken op E313 tussen Ranst en Wommelgem

Deze maand heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende vier weekends gewerkt aan het wegdek van de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en de rotonde in Wommelgem. Door spoorvorming in het wegdek moest het asfalt er dringend vernieuwd worden. Omwille van slecht weer is er echter nog één strook niet kunnen gebeuren tijdens deze weekends. AWV zal daarom in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 november nog één nacht extra werken op de E313, net voor de rotonde in Wommelgem.

Foto: Belga