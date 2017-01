Nog een ex-Beerschotter bij Antwerp

Is er een fusie in de maak in het Antwerpse voetbal? Als het van de voorzitter van Rochus Deurne afhangt, alvast wel. Hij wil samengaan met Tubantia Borgerhout en Olympic Deurne. Volgens hem hebben de drie clubs apart niet echt een toekomst, ook al hebben ze alledrie een grote traditie. De voorzitter van Rochus heeft zelfs al een naam in gedachten: TOR , van Tubantia, Olympic en Rochus