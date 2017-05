Nog een kampioen in het Antwerpse

In de Tweede Amateurliga hadden de kampioenen van Berchem Sport gisteren een uitstapje naar de Belgische kust gepland. Niet om uit te gaan waaien of om zandkastelen te bouwen. Wel om een eerste stap richting algemene titel in de Tweede Amateurliga te zetten. Tegenstander van dienst is de kampioen van de A-reeks en dat is Knokke. De Kustjongens wonnen hun reeks met een straatlengte voorsprong en promoveren nu al voor de vierde keer in vijf seizoenen.