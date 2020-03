Nog eens 34 mensen gestorven aan het coronavirus

Het aantal doden wegens het coronavirus in België is de voorbije 24 uur opgelopen tot 122. Het gaat om een stijging met 34. Dat heeft de FOD Volksgezondheid vandaag bekendgemaakt.

In de ziekenhuizen zijn in totaal 1.859 patiënten opgenomen, een stijging van 256 patiënten. Op intensieve zorgen liggen 381 patiënten, een stijging van 59 patiënten. Er zijn 526 nieuwe besmettingen vastgesteld, van wie 381 in Vlaanderen wonen, 87 in Wallonië en 38 in Brussel. Van de overige 20 gevallen heeft de FOD Volksgezondheid geen informatie over de woonplaats. Het totale aantal bevestigde besmette personen ligt op 4.269. Het aantal positieve gevallen is wellicht een onderschatting, omdat lang niet iedereen getest wordt.