Het Antwerps gerecht heeft verschillende fouten gemaakt in de zaak van Steve Bakelmans. De man die Julie Van Espen vermoordde. Dat zegt de Hoge Raad voor de Justitie. Bakelmans was eerder al veroordeeld in een verkrachtingszaak, maar was toch op vrije voeten . Zowel de rechtbank van eerste aanleg als het Hof van Beroep gingen daarbij in de fout, klinkt het. De Hoge raad pleit nu vooral voor een betere aanpak van seksueel geweld.