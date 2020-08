Nog even puffen, blazen en zweten

Het KMI verwacht vandaag opklaringen maar soms ook vrij veel wolken. Plaatselijk ontstaan er warmteonweders die hier en daar behoorlijk wat neerslag kunnen veroorzaken en eventueel ook hagel. Het blijft zeer warm met, afhankelijk van de breedte van de opklaringen, maxima van 30 tot lokaal 35 graden.

Vanavond en volgende nacht blijft het opnieuw zeer zacht met pas naar woensdagochtend toe temperaturen tussen 19 en 23 graden. Het is wisselend bewolkt met nog steeds lokale onweershaarden, vooral voor middernacht. Morgen is het eerst nog vrij zonnig, maar later wordt het opnieuw onstabiel met een toenemende kans op lokale onweersbuien. Het wordt opnieuw zeer warm met maxima tussen 28 graden aan zee en tot 35 graden in het centrum of plaatselijk wat meer.