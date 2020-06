Nog even wachten op gratis treintickets

VAB-Reisbijstand verwacht een hete zomer op de alarmcentrale nu blijkt dat we deze zomer vanwege het coronavirus massaal met de auto op vakantie zullen gaan. Uit een enquête bij meer dan 8.000 Vlamingen naar aanleiding van de heropening van de grenzen op 15 juni blijkt dat vooral jongeren en jonge gezinnen (18 tot 45 jaar) deze zomer meer kiezen voor een vakantie met de auto (+30 procent in vergelijking met de pre-coronatijden), de mobilhome (+13 procent) en de auto met caravan (+9 procent). Ook de fiets wint aan populariteit. De verschuivingen gaan ten koste van vliegvakanties, die ongeveer halveren, meldt VAB. "Als we naar het buitenland gaan met de auto, trekken we vooral naar de buurlanden: Nederland 43 procent, Frankrijk 35 procent, Duitsland 29 procent en Luxemburg 20 procent", klinkt het ook. VAB verwacht door de stijging van de autovakanties dan ook meer werk voor de alarmcentrale. VAB geeft dan ook tips om problemen te voorkomen. Zo is bandenpech goed voor 25 procent van het totale aantal pechgevallen en roept VAB op om het reservewiel te controleren en zeker niet te vertrekken met winterbanden. Daarnaast vraagt VAB om de bandenspanning en de profieldiepte van de banden zeker te controleren voor het vertrek. Een vijfde (21 procent) van de pechgevallen gaat over motorproblemen. Die kunnen verschillende oorzaken hebben, maar de koelvloeistof controleren voor het vertrek kan al helpen. 18 procent van de pechgevallen draaien rond start- en batterijproblemen en VAB vraagt dan ook om hitte in de wagen te vermijden. En om ongevallen (7 procent van het aantal pechgevallen) te vermijden, vraagt VAB om uitgerust op reis te vertrekken. Foto Belga