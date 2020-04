Nog geen beslissing over Sinksenfoor, Bollekesfeest of Zomer Van Antwerpen

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat massa-evenementen deze zomer niet kunnen doorgaan, voor heel wat evenementen is het nog onduidelijk of die maatregel ook voor hen geldt.

Het stadsfestival Zomer Van Antwerpen zegt de mogelijkheid van een aangepast programma nog niet overboord te gooien en ook over de Sinksenfoor en het Bollekesfeest bestaat volgens de stad nog geen duidelijkheid. 'Wij trekken heel veel mensen aan in de loop van de zomer, maar dat is verspreid over wel 800 activiteiten', zegt Patrick De Groote, artistiek directeur van Zomer Van Antwerpen. 'Het is ons niet duidelijk wat de impact van deze maatregel op ons zal zijn. We wachten af en blijven in gesprek met onze vele partners uit de culturele sector om te bekijken wat er nog wel mogelijk is.'