Nog geen overeenkomst tussen Beerschot en OHL voor replay

Bij Beerschot weten ze dan weer nog niet waar ze aan toe zijn. De ratten zaten vandaag samen met Oud-Heverlee Leuven om te bekijken waar en wanneer ze de tweede promotiefinale kunnen spelen.

Zoals u weet is vorige week beslist dat die terugwedstrijd gespeeld moet worden voor 7 augustus. Want dan start het nieuwe seizoen. En als dat niet lukt, dan promoveert niet Beerschot of Leuven, maar wel Westerlo naar de hoogste klasse. Een beslissing was er vandaag nog niet. Beerschot geeft er wel de voorkeur aan om voor 1 juli te spelen, al zal dat dan wel in het buitenland moeten.

(foto © Belga)