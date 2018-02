Nog geen schaatspret

Wie ervan droomt om de schaatsen aan te binden, die is er voorlopig aan voor de moeite.

Het Agentschap Natuur en Bos raadt aan om het nog niet te proberen. Want hoewel het barkoud is en ver onder nul, is het ijs op vijvers en plassen nog niet dik genoeg. Je loopt dus het risico dat het ijs breekt. De schaatsen hoeven wel nog niet opgeborgen te worden tot volgende winter, want de komende dagen is er misschien meer kans op schaatsplezier. Dat beslist de burgemeester van een gemeente dan in samenspraak met de brandweer.