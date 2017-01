"Nog geen vergunning tweede weekend Tomorrowland"

Er is nog geen vergunning voor het tweede weekend van Tomorrowland. En dus hebben de festivalgangers die een ticket kopen voor het tweede weekend nog geen zekerheid dat ze het ticket wel zullen kunnen gebruiken.

Dat zegt Kris Merckx, provincieraads-lid voor de PVDA. Merckx stelde er vanmiddag een vraag over in de Provincieraad. Hij vindt het de taak van de provincie om kopers te waarschuwen, en de provincie is volgens hem ook mee verantwoordelijk, mocht er toch nog iets fout lopen met de vergunning.



Het provinciebestuur zegt dat enkel de organisatie van het festival verantwoordelijk is voor de ticketverkoop en niet de provincie, die stelt enkel het terrein De Schorre ter beschikking. Ook de organisatie van Tomorrowland zelf voorziet geen problemen. De milieuvergunning is al wel in orde, en de andere vergunningen volgen nog. Dat is elk jaar de normale procedure, klinkt het.