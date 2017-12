Nog geen vonnis over fiscale fraude in Antwerpse horeca

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft nog geen uitspraak gedaan over een grootschalige fiscale fraude binnen de horecazaken van de intussen failliete Noë Groep van Hugo ‘Jo’ P. uit Antwerpen.

De rechtbank wil dat eerst nog de dossiers van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) aan het strafdossier gevoegd worden. In januari worden de debatten heropend. De horecazaken Berlin, Hangar 41, Nero, Brasserie Van Loock, Hotel O, Ufo en Moskou behoorden destijds tot de Noë Group. Ze reduceerden hun dagomzet via het frauduleuze kassasysteem van Euro Tap Control. Naar schatting 60 tot 70 procent van de inkomsten werd in de boekhouding opgenomen. Het overige deel werd onttrokken uit de vennootschappen voor het betalen van de lonen en de leveranciers.

Jo P. gebruikte het zwarte geld ook voor privé-uitgaven. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) stelde de fraude in 2012 vast na controles. Onderhandelingen werden opgestart, maar leidden niet tot een akkoord. De BBI vorderde uiteindelijk 13 miljoen euro aan aanslagen, waartegen geen bezwaar werd ingediend. Het betekende wel het einde voor de Noë Groep, die eind 2014 failliet ging. Jo P. staat nu samen met de vroegere managers van de zaken en zijn boekhouders terecht voor fiscale fraude. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen tot drie jaar cel, beroepsverboden tot tien jaar, boetes en een miljoenenverbeurdverklaring.