Nog geen vonnis over geweld tegen politie op Turnhoutsebaan

Er is nog geen vonnis in de zaak van de onlusten op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De rechter stelde vast dat er enkele stukken ontbraken in het strafdossier. Die werden vanochtend toegevoegd, waardoor er nu op 11 december uitspraak zal zijn.



Vijf jongeren worden in dit dossier vervolgd voor het toebrengen van slagen en verwondingen, weerspannigheid en bendevorming. Ze hadden twee politie-agenten belaagd, toen die vorig jaar op 1 september een vrouw wilden arresteren. De vrouw had gevaarlijk rijgedrag vertoond en was aan hoge snelheid in de richting van de agenten gereden. Op basis van het beschikbare beeldmateriaal werden de vijf beklaagden geïdentificeerd. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar cel voor de hoofdbeklaagde en werkstraffen tot 200 uur voor zijn medebeklaagden.