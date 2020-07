Nog geen vonnis voor 'coronaspuwer', rechtbank onderzoekt eerst of er geen buitensporig politiegeweld was

De rechtbank heeft vandaag nog geen vonnis geveld in de zaak van John M. (43) uit Antwerpen, die achttien maanden cel riskeert omdat hij gespuwd zou hebben naar de politie en zich weerspannig gedragen zou hebben. De veertiger ontkent dat hij agressief was en diende op zijn beurt een klacht in tegen de agenten voor buitensporig politiegeweld.

De rechtbank wil dat onderzoek nu eerst afwachten alvorens uitspraak te doen. Toen een politiepatrouille op 25 maart langs de tramhalte op de Herentalsebaan in Deurne passeerde, merkten de agenten een man op die met zijn handen schietbewegingen naar hen gemaakt zou hebben, wat door John M. betwist wordt. De patrouille was gestopt om zijn identiteit te controleren. De beklaagde zou verbaal en fysiek agressief zijn geworden. Met veel moeite kon hij worden geboeid en in een combi worden gezet. De veertiger zou geschopt en gespuwd hebben naar de inspecteurs en 'corona' geroepen hebben. John M. ontkende dat. Hij zei dat de politie zich net overdreven agressief naar hem toe gedragen had. Hij zou minstens vijftien keer geslagen zijn en ook zijn luchtpijp zou dichtgeknepen zijn. Volgens de agenten werden de verwondingen veroorzaakt door de dwang die ze moest gebruiken omdat de beklaagde zich agressief opstelde. Zijn advocaten hadden bij de behandeling van de zaak hun twijfels geuit over de inhoud van het proces-verbaal en hadden de rechtbank gevraagd om de politiemensen te laten verhoren op zitting. Omdat het gerechtelijk onderzoek naar het vermeende politiegeweld nog loopt, vond de rechtbank dat niet aangewezen. 'Maar de vraag of er al dan niet sprake was van onaanvaardbaar politiegeweld is wel essentieel voor de beoordeling van de zaak.' Daarom werd beslist om het gerechtelijk onderzoek af te wachten en de debatten in de zaak daarna te heropenen.