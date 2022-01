Nog maar eens twee dealers betrapt

Op woensdag arresteerde het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio Noord van de Antwerpse politie een vermoedelijke dealer van 33 jaar. Het team herkende de man van eerdere feiten. Toen hij contact maakte met een klant is er overgegaan tot een controle. De klant gaf toe net cannabis gekocht te hebben. De man is gearresteerd. Er volgde ook een huiszoeking waar nog meer drugs en geld is gevonden. De politie nam alles samen 1 645 euro cash geld, 16 gram cocaïne en bijna 110 gram cannabis in beslag. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Op 18 januari stelde het wijkondersteuningsteam van de regio Zuid een drugsdeal vast aan de Jan Dénucestraat. Ondanks de vluchtpoging kon de politie de vermoedelijke dealer (19) vatten. De man had een som geld op zak en hij had in zijn vlucht drugs weggegooid. De drugs zijn gerecupereerd. Er volgde ook bij hem een huiszoeking waaruit bleek dat de man wellicht in december ook nog een gsm had gestolen.