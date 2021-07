Nog meer besmette jongeren terug met bus uit Spanje

Reisorganisatie Jongerentravel heeft nog twee bussen gereserveerd om dit weekend jongeren uit Spanje weg te halen nadat een aantal onder hen besmet raakten met het coronavirus. Het gaat om een bus met 63 jongeren die vrijdag een negatieve test aflegden en een bus met 11 jongeren die positief testten. 12 anderen die negatief testten, hebben volgens Jongerentravel beslist om op eigen houtje met het vliegtuig terug te keren 'ondanks de uitdrukkelijke vraag om dat niet te doen'.

De besmette jongeren vertonen volgens Jongerentravel hoogstens milde symptomen. Ook de negatief geteste jongeren zullen na aankomst in ons land sowieso nog in quarantaine moeten, omdat ze hoogrisicocontacten hadden met de besmette jongeren.

Jongerentravel betreurt intussen dat het nu her en der als 'feestorganisatie' wordt bestempeld. 'Van de 250 jongeren die met ons naar Spanje gingen, zijn er slechts 80 naar Lloret de Mar gegaan', zegt zaakvoerder Katrien Corens. 'De anderen zitten niet op feestlocaties en zijn vooral op vakantie om sportactiviteiten en dergelijke te doen. Als zij besmet raakten, is dat door gezamenlijke excursies met jongeren uit Lloret de Mar. Toch worden ook zij beschouwd als onverantwoordelijke feestvierders en de monitoren die hen begeleidden, worden op sociale media beschimpt en hebben in sommige gevallen zelfs al hun vakantiejob verloren. Als organisatie kunnen wij wel tegen een stootje, maar hoe de monitoren worden behandeld, dat is echt niet oké.'

Corens ziet met name bij de ouders van minderjarige deelnemers ook een deel van de verantwoordelijkheid liggen. 'Sommigen reageren nu verontwaardigd, maar als je je kind inschrijft voor een vakantie naar Lloret de Mar weet je wel wat daarvan de bedoeling is', stelt ze. De gegevens van alle terugkerende jongeren zijn intussen aan de centra voor contacttracing doorgegeven voor verdere opvolging.

Foto Belga