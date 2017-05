Nog meer kandidaten voor waterpretpark in Deurne

Niet enkel Studio100 wil het nieuwe waterpretpark in Deurne bouwen. Er zijn nog meer kandidaten in de running.



De stad Antwerpen wil een soort Plopsabad, een recreatief zwemcomplex, met ook een 25-meter bad en een instructiebad. Verschillende kanidaten hebben zich gemeld en ook aangetoond dat ze een waterpretpark aan die voorwaarden kunnen bouwen en uitbaten. Het is niet duidelijk wie die kandidaten zijn. Na de zomer zal er beslist worden wie de zwembaden mag gaan bouwen in Deurne.