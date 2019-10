Nog meer klachten tegen Bo Coolsaet

De Nederlandse politie heeft in de gemeenten Steenbergen, in de provincie Noord-Brabant, twee vrouwen opgepakt. Ze werden gearresteerd in verband met een onderzoek naar de verdwijning van een Belgische man. De politie van Roosendaal meldt op Twitter dat de twee vrouwen 18 en 39 jaar oud zijn. Ze werden opgepakt in het kader naar het onderzoek van de vermiste Belg Johan Van Der Heyden. Volgens de website van de Belgische federale politie is de 56-jarige man uit Lint sinds 2 juni vermist, al meer dan vier maanden dus. De Nederlandse politie zegt nauw samen te werken met de collega's in België.