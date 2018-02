Nog meer verkeersellende op komst

Er komt alweer heel wat verkeersellende op ons af. Het havenverkeer dat de Waaslandhaven moet bereiken, zal vanaf begin maart zwaar verstoord worden. Het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord wordt helemaal heringericht.



Er wordt grote hinder verwacht, omdat de bruggen van de rotonde over de snelweg volledig worden afgesloten. Het verkeer moet een hele maand lang omrijden langs de Beverentunnel, of de bruggenhoofden van de Liefkenshoektunnel. Voka-Kamer van Koophandel waarschuwt voor een verkeersinfarct, en vraagt de bedrijven om alternatieven te overwegen voor het woon- en werkverkeer tijdens de werken. Het roept ook op om de containerterminals in de Waaslandhaven zo veel mogelijk 's nachts te gebruiken. Vrachtwagens krijgen dan 75 procent korting als ze door de Liefkenshoektunnel rijden.