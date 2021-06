Nog minder dan 400 coronapatiënten in ziekenhuizen

De coronacijfers blijven verder dalen. Dagelijks worden nog 26 personen opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn nog 380 bedden bezet door een covid-patiënt. Ruim 150 daarvan hebben intensieve zorgen nodig. Het aantal overlijdens per dag blijft afnemen. Net als het aantal vastgestelde besmettingen. In onze regio dalen de besmettingen in 13 gemeenten. In 11 gemeenten blijven ze gelijk. Er zijn ook 6 stijgingen, maar die zijn nergens groot. De volgende update van de coronacijfers verschijnt bij Sciensano pas dinsdag, want ziekenhuizen moeten hun dagcijfers in het weekend niet langer registreren.