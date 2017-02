Nog niet iedereen op de hoogte van lage-emissiezone

Ondanks de lage-emissiezone in Antwerpen, rijden er nog elke dag auto's rond die de stad eigenlijk niet meer in mogen.

Op de eerste dag van de lage-emissiezone reden er bijna 5000 overtreders de stad in. Dat aantal is intussen gezakt tot minder dan duizend overtreders. Deze maand krijgen ze allemaal nog een waarschuwing in de bus. Vanaf 1 maart mogen chauffeurs die er niet meer in mogen met hun vervuilende wagen zich daadwerkelijk aan een boete verwachten. Nederlandse bezoekers blijken trouwens beter in orde dan de Belgische bestuurders. In Nederland rijden dan ook minder dieselwagens.