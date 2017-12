Nog steeds 52% meer oproepen: "zeer veel ongevallen en slippartijen"

Het is nog steeds zeer druk op de VAB-Alarmcentrale: om 14u is er nog steeds een stijging van 52% in het aantal oproepen. Vooral in de regio Antwerpen loopt de wachttijd sterk op, doordat de wegenwachters moeilijk ter plaatse geraken door gestrande vrachtwagens.

VAB krijgt vooral oproepen voor startproblemen (35% van het totaal aantal pechgevallen), maar ook opvallend veel voor ongevallen en auto’s die zich vastrijden in de sneeuw (drie keer zoveel dan op een normale dag).

VAB geeft enkele tips om veilig te rijden bij winterse omstandigheden:

1. Houd afstand

Bij gladde wegen is het is heel belangrijk dat je meer afstand houdt dan normaal. Als je voorganger plotseling remt, kan je dat opvangen.

2. Anticipeer

Blijf zover mogelijk voor je uit kijken en bouw een veiligheidsmarge in. Anticipeer door uit te bollen (bijvoorbeeld bij een rood licht).

3. Trek niet hard op

Als je vanuit stilstand moet vertrekken, kan dat soms tot slippartijen leiden. Geef zeker niet te veel gas, want dan zullen de slippende banden zich nog dieper in de sneeuw ingraven. Het kan helpen om in tweede versnelling te starten. Het belangrijkste is dat je weinig gas geeft en de koppeling heel rustig laat opkomen.

4. Noodstop? Druk het rempedaal helemaal in

Als je een noodstop moet maken, dan zal het ABS (antiblokkeersysteem dat ervoor zorgt dat je wielen blijven draaien en je kan blijven sturen als het nodig is) enkel optimaal functioneren als je het rempedaal hard intrapt.

5. Rem niet in bochten

In bochten kan je echter beter niet remmen. Laat je gas los om vaart te minderen en geef pas weer gas als je de bocht uit bent.

Foto: Belga