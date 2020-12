In de Liefkenshoektunnel op de Antwerpse R2 was er dit jaar door de coronacrisis flink minder verkeer. Het vrachtverkeer viel er met 5 procent terug, het aantal personenwagens zelfs met 26 procent. Dat leidde niet alleen tot minder files, maar ook tot minder ongevallen. De cijfers van de NV Tunnel Liefkenshoek liggen in lijn met die van het Vlaams Verkeerscentrum en andere mobiliteitsrapporten.