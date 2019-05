Nog steeds geen schadevergoeding voor Marina, die 4 jaar geleden slachtoffer werd van zuuraanval

Marina Tijssen, de poetsvrouw die zo'n vier jaar geleden werd aangevallen door een zuurgooier op het Antwerpse Zuid, heeft nog steeds geen schadevergoeding gekregen.

Tijssen kreeg tijdens de aanval bijtend zuur in het gezicht en dat had zware gevolgen. Er wachtte haar een lange revalidatie. In vier jaar tijd heeft ze al 35 operaties achter de rug. De dader werd destijds snel veroordeeld tot 18 jaar gevangenis en moest ook een schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffer. Een schadevergoeding waarvan Marina dus nog geen cent gezien heeft.

(foto @ Belga)