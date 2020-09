Nog steeds uitzonderlijk kalm op Vlaamse snelwegen

Het blijft uitzonderlijk kalm op onze Vlaamse snelwegen. En dat ondanks het feit dat meer mensen weer aan het werk zijn.

In de eerste week van september waren er ruim 50% minder files dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer spreekt van een historisch minimum. In juli leek het alsof de filecijfers weer naar een normaal niveau stegen. Maar sinds de verstrengde coronamaatregelen in augustus maakten ze opnieuw een vrije val.

Aan de snelwegen te zien, blijft telewerk dus populair. De files bij werkzaamheden of op de klassieke trajecten zijn er wel gewoon terug. Of de cijfers later deze maand zullen stijgen, is nog onduidelijk.

